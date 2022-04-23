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Kuşadası’nda elektriğe kapılan işçi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir giyim mağazasında elektrik çalışması yapan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Kuşadası’nda elektriğe kapılan işçi öldü

Olay, dün gece saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Tamirat yaptığı esnada bir anda elektrik akımına kapılan Erşan yere yığıldı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz olayla ilgili şirket yetkilileri açıklama yapmazken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

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