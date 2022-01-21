Kuyu cinayeti aydınlandı: Önce kuzenini, sonra de eşini öldürmüş

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuzenini öldürmek suçundan tutuklu bulunan Suriye uyruklu A.H.'nin bir süre önce kayıplara karışan hamile eşini de öldürüp kuyuya gömdüğü ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Erdemli ilçesinde bir süre önce kuzeni Muhammet A.'yı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Suriye uyruklu A.H.'nin, kayıp olan hamile eşi Rim A.'yı da öldürüp cesedini kuyuya gördüğü ortaya çıktı. Korkunç cinayetle ilgileri olduğu gerekçesiyle yakalanan 10 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KUZENİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

8 Ocak’ta Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu A.H., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) odunla darp ederek ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak'ta hayatını kaybetti. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli A.H., kısa sürede saklandığı adreste yakalanarak ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ DE ÖLDÜRÜP SAZLIĞA GÖMMÜŞ

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan zanlının 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın (23) da 22 Aralık tarihinden bu yana kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, genç kadının kayıp olmasıyla ilgili bilgisi olabileceği değerlendirilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sonrası A.H.’nin karısını da öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğü saptandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde bölgede kazı yapan ekipler, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

10 ŞÜPHELİ ‘ADLİ KONTROL’ KAPSAMINDA SERBEST BIRAKILDI

Tutuklu bulunan cinayet zanlısı A.H.'nin eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.H., M.H., A.H., A.A., G.H., A.C., M.H., B.C., H.H. ve A.H. adlı şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE İTİRAF

Bu arada kuzenini ve 4 aylık hamile eşini de kıskançlık sonucu öldürdüğünü cezaevinde savcı tarafından alınan ifadesinde itiraf eden A.H., için ikinci kez cinayet suçundan tutuklama kararı verildi. Katil zanlısı A.H, çifte cinayet suçundan yargılanacak.

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