Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheliye suçüstü

Bursa'da kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

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Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 30 Mart’ta meydana gelen olayda, kuyumcuya giren 4 kişi, 8,08 gram ağırlığındaki altın zinciri sattı. Zincirin sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takipte Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bir kuyumcuya girdikleri belirlenen şüpheliler, ellerindeki 7,5 gram ağırlığındaki sahte altın zinciri satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden M.V. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı; Ö.Y., A.K. ve A.K. de işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)

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