Kuyumcuyu soymak istediler, imitasyon altınları alıp kaçtılar
İstanbul Esenyurt’ta maskeli ve silahlı iki hırsız, güpegündüz kuyumcu soydu. Dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri isteyen şahıslar, kadının eşinin gelmesi ile panikleyerek kaçtı. Bu sırada şahıslar, kadının hırsızlara verdiği imitasyon altınları alarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, 10.40 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, maske ve şapkalı iki hırsız silahla bir kuyumcuya girerek vitrindeki altınları istedi. Kuyumcu kadın ise silah karşısında panikleyerek vitrindeki imitasyon bilezikleri hırsızlara verdi.
Olayın yaşandığı sırada ise kuyumcu kadının eşinin dükkana gelmesiyle hırsızlar panikledi. Eşi ile hırsızlar arasında kısa süreli bir itişmenin ardından şahıslar, aldıkları imitasyon bilezikler ile kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)