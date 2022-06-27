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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Refüje çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edirne Silivri’den Edirne istikametine doğru seyir halinde olan TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çarparak yan yatan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. (İHA)

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