Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki TIR çarpıştı: 1 ölü

Eyüpsultan Odayeri-Kağıthane yol ayrımında 2 TIR kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri yol ayrımı Edirne istikametinde 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Borçalı’nın kullandığı TIR, Eyüpsultan Odayeri yol ayrımında Edirne istikametine doğru gitmekte olan Hikmet Aktaş’ın kullandığı karpuz yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Cihat Borçalı, şoför mahallinde sıkıştı. Karpuz yüklü TIR’ın sürücüsü Hikmet Aktaş ve diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Aktaş’ın kullandığı TIR’da yüklü olan karpuzlar ise yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından Cihat Borçalı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Borçalı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan TIR’ların çekilmesi sonrasında trafik normale döndü. (DHA)

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