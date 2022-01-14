“La Casa De Papel” maskeleriyle zamlara tepki

Gümüşhane'de yapılan zamlara karşı tepkilerini dile getiren CHP Gençlik Kolları, belediye önünde La Casa De Papel maskeleri takarak açıklama yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Yeni yıl ile birlikte üst üste gelen zamlardan bunalan vatandaşlar tepkilerini dile getirmeye başladı. Gümüşhane’de de CHP Gençlik Kolları üyesi olan öğrenciler, son yapılan zamları ve belediyenin ulaşıma yaptığı zammı protesto etti.

LA CASA DE PAPEL MASKELİ EYLEM

CHP’li gençler ve öğrenciler dünya genelinde en fazla izlenen dizilerden biri olan ve imkansız soygunların gerçekleştirilmesini anlatan La Casa De Papel’de kullanılan maskeler ile eylem yaptı. Hükümetin yaptığı zamlar ile AKP’li Gümüşhane Belediyesinin ulaşıma yaptığı zammı belediye binası önündeki otobüs durağında protesto ederek açıklama yaptı.

ULAŞIMA ZAM

Gençlik Kolları Başkanı Emre Er, tepkisini şu sözlerle dile getirdiler:

“Zaruri ihtiyaçlardan dolayı zaten beli bükülmüş olan vatandaşlarımıza belediyelerin destek olup bir nebze yüklerini azaltması gerekir. Sosyal devletin en büyük dayanağı budur.

İlimizde yapılan son dolmuş ve otobüs zamları çoğu vatandaşımızı zora soktuğu gibi en büyük darbeyi ailelerinden uzakta eğitim mücadelesi veren öğrenci arkadaşlarımıza vurmuştu.

Öğrencilerimizin zaruri ihtiyaçlarından olan ulaşıma yapılan bu zammı kabul etmediğimizi, gerekenin ilgililerce yapılmaması durumunda tepkilerimizin daha da artarak devam edecek.”

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