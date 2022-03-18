‘Laf atma’ cinayetinde mahkeme başkanı davadan çekildi

Ankara'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve arkadaşları tarafından dövülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede ölmesiyle ilgili 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanı Oğuzhan Selçuk çekilme kararı aldı.

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Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020’de, Batıkent Ali Dinçer Parkı’nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.’nün, durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım’a bildirmesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü.

Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darp edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

10 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Hasan Bağcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 ayrı yerdeki kavgaya karıştıkları tespit edilen onlarca kişi, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 10’u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı.

10 kişi hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan 8’i ilk duruşmada, diğeri de daha sonraki duruşmada tahliye edildi.

‘YARGILAMAYI BAŞKA BİR YERE GÖTÜRÜYORSUNUZ’ İDDİASI

Tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım ile tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Cüneyt Yıldırım, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatlarından Yıldırım Ak, bir önceki celse tanıklar dinlenmeden, tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) yapılmadan savcının tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım için 18 yıl hapis, 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında düşme talebi yönündeki mütalaasını duruşma salonunda bulunan monitörlerden gördüklerini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı hakim Oğuzhan Selçuk, Ak’ın sözlerini daha anlaşılır bir şekilde ifade etmesini istedi. Mahkeme başkanı ile bu konudan tartışa Ak, “Yargılamanın başından beri benim sözümü kesiyorsunuz. Yargılamayı başka bir yere götürüyorsunuz” dedi.

HAKİM DAVADAN ÇEKİLDİ

Bunun üzerine duruşmaya ara veren mahkeme başkanı Selçuk, ara sonrası “Katılan avukatının beyanlarının ardından ‘yargılamanın başka bir yere götürülme’ iddiası üzerine CMK 30/2 maddesi gereğince çekilmenin uygun olacağını düşünmekteyim.

Tarafsızlığımın şüphede olduğu ve ‘yargılamayı bir yere götürdüğüm’ iddiası ciddi bir iddia olduğunu düşündüğümden bu dosyadan çekiliyorum” dedi. Mahkeme, Cüneyt Yıldırım’ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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