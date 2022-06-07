Levyeli soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar
İstanbul Ataşehir’de 3 şüpheli, alarmını etkisiz hale getirerek kapısını levye ile açtıkları markete girdi. Kısa süre içerisinde toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları araca yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 06.30 sıralarında bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önüne araçla gelen 3 şüpheli önce marketin güvenlik alarmını etkisiz hale getirdi.
Ardından yanında getirdikleri levye ile dükkan kapısını açtı. Kısa sürede market içerisinde bulunan toplamda 80 bin lira değerindeki sigaraları çalan şüpheliler, olay yerine geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.