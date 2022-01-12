Liseli kızların kavgası kamerada

Antalya'da bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga etti. Biri diğerini yere yatırıp önce yumrukladı, daha sonra başını yere vurup, darbetti. Öğrencilerin kavgası arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, Antalya’nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı. Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti.

Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı. DHA

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