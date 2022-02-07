Düzce’de lojmanda korkutan yangın!
Düzce'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.
Düzce’nın Kalıcı Konutlar bölgesindeki İl Özel İdaresi’ne ait 3 katlı lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanları fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü.
Binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de balkonlardan itfaiye merdiveniyle ulaşılarak kurtarıldı. Bodrum katındaki eşyaların yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA