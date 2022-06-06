LPG yüklü tanker devrildi, sürücü öldü
Karaman’da yoldan çıkarak mısır tarlasına devrilen LPG yüklü kamyonun sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Yusuf Önder İnce yönetimindeki LPG yüklü kamyon Sudurağı beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak mısır tarlasına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, direksiyon mahallinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ise kamyonun LPG yüklü olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken Karaman-Ereğli yolunun tek şeridini trafiğe kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 45 yaşındaki TIR sürücüsünün cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.