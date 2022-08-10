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Lunapark kazasında 1 kişi tutuklandı

Giresun'da 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Lunapark kazasında 1 kişi tutuklandı

Giresun’da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin hayatını kaybettiği, biri polis memuru 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.K., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Giresun Adliyesi’ne sevk edilenlerden S.K. tutuklanarak cezaevine konulurken A.K. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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