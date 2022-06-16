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‘Magnum’, araca gizlenen 95 kilo eroini buldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde durdurulan araçta narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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‘Magnum’, araca gizlenen 95 kilo eroini buldu

İl Emniyet Müdürlüğüs Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek İpekyolu ilçesinde şüpheli aracı durdurdu. Narkotik köpeği ‘Magnum’ ile araçta arama yapıldı. Aramada gizli bölümlere yerleştirilen 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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