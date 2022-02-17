Makas atarak ilerliyordu, refüjü aşıp, bahçe duvarını yıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün makas attığı otomobil, refüjü aşıp bahçe duvarını yıktıktan sonra park halindeki römorku devirip evin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı ise otomobil içerisinde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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Antalya-Alanya D-400 karayolunda dün akşam saatlerinde Doğan Işık'ın kullandığı otomobil, Yenimahalle mevkiinde sürücüsünün makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjü aşıp tali yola, ardından da takla atarak bahçe duvarını yıkıp evin duvarına çarptı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 3 kişi, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sırasında evinin bahçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan ev sahibi Adem Erkut, saniyelerle ölümden döndü. Lastiğini değiştirmek için römorkun altına taş koyduğunu belirten Erkut, “Bir anda güm diye bir ses duydum. Son anda kendimi kenara attım ve otomobil gelip benim bulunduğum yerden römorka çarpıp devirdi ve duvara çarptı” dedi.

MAKAS ANI KAMERADA

Kaza anları ise otomobil içerisinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. Cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde şahısların önce en sağ şeritten sollama yaptıkları daha sonra hızla en sol şeride geçerek önündeki aracı sollamaya çalıştıkları ve bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. (İHA)

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