Malatya’da feci kaza! 9 yaralı

Malatya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. Necmettin Çelikay yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mesut Ökten’in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ahmet Efe Ökten, Ecrin Ökten, Muhammet Emir Ökten, Erva Ökten, Sümeyye Ökten, Cebrail Çelikay ile Mikail Çelikay yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılmasıyla yol, bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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