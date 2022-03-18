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Maltepe’de yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Maltepe'de 8 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında, binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Maltepe’de yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangın, saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cansev Sokakta 8 katlı binanın 4’üncü katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında daireden yükselen alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine kısa sürede Binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinlerinden Sevgi Ercan,”Bir anda imdat sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda içeri girmeyin dediler. Patlamalar başladı. O an hepimiz dışarı attık kendimizi. Dairede 2 kişi vardı. Şu an durumları iyi” şeklinde konuştu. (DHA)

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