Manavdan meyve seçiyordu! Çöken tentenin altında kalarak can verdi

Gaziantep'te Ahmet Demirkıran'ın marketin önündeki reyondan sebze alırken çöken tentenin altında kalıp yaşamını yitirdiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Emek Mahallesinde, perşembe günü, 2 çocuk babası emekli Ahmet Demirkıran, marketin önündeki reyondan sebze alırken, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Demirkıran, tentenin altında kaldı.

Tentenin altından çıkarılan Ahmet Demirkıran, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastaneye bir gün sonra yaşamını yitirdi. Bu orada olayın marketin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

ATÖLYENİN ÇATISI DA ÇÖKTÜ

İbni Sina Mahallesinde Orhan Harata ait kapı ve pencere imalatı yapılan atölyenin ön kısmındaki çatıda üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası atölyede üretim durdu. Çatının çökme anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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