Mandalya Körfezi’nde, ‘Projeyi acil durdurun’ eylemi

Vatandaşlar Muğla'nın Milas ilçesinde flamingoların cennet alanı Tuzla Sulak Alanı çevresinde Ağaoğlu ve Net Holding grupları tarafından yapılmak istenen projeye tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde flamingoların cennet alanı Tuzla Sulak Alanı çevresinde Ağaoğlu ve Net Holding grupları tarafından yapılmak istenen 30 bin kişilik turizm kenti projesine tepki gösteren Milas Sol Parti İlçe örgütü ve çevreciler bugün alanda basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması ve eyleme Yatağan Yeşil Yaşam Derneği, Muğla Sol Parti İl Örgütü, Bodrum Sol Parti İlçe örgütü, Bodrum ve Milaslı çevre grupları destek verdi.

“DOĞA CENNETİ MANDALYA KÖRFEZİ TEHDİT ALTINDA”

Sol Parti Milas İlçe Örgütü üyesi Hüseyin Yorulmaz yaptığı açıklamada “Doğamız, kuşlarımız, antik kentlerimiz tehdit altında! Mandalya Körfezi tehdit altında! Milas-Bargilya Tuzlası Hasan Dağı Mevkiinde bulunan, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan, birçok canlının üreme ve doğal yaşam alanı olan Bargilya Tuzlası Sulak Alanı'na, turizm amaçlı konut vb. tesisler yapılmasıyla ilgili olarak hazırlanan ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ne yazık ki olumlu olarak düzenlenmiştir.

Bu karara 1 Temmuz 2021 tarihinde TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Bakanlığa dava açmış, davaya Muğla Büyükşehir Belediyesi de 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla müdahil olduğu öğrenilmiştir. 27 Ekim 2021 tarihinde mahkeme, taraflar ve bilirkişi heyetinin alanda yaptığı keşif sonucu, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, “ÇED Olumlu” kararı verildiği, 743 bin metrekare inşaat alanı yapılaşmaya açıldığı belirtilmiş olup, bu özel koruma alanının geri dönülmez şekilde zarar göreceği, bunun da kabul edilemez bir durum olduğu da, açık bir şekilde ifade edilmiştir. “Bargilya (Tuzla) Sulak Alanı, bir lagün ekosistemi ve hayatta kalması ancak, çevresindeki su toplama havzalarının korunmasına bağlı, çok özel bir bölgedir.

Türkiye'nin de imzacısı ve tarafı olduğu, Anayasa'nın 90. maddesi itibariyle kanun hükmünde olan ve bu alanı da doğrudan ilgilendiren Bioçeşitlilik sözleşmeleri, bu bölge ile doğrudan ilgilidir. Bu devasa yıkım projesinin Mandalya (Güllük) Körfezi'ne atık boşaltımı nedeniyle verebileceği zararların da boyutu henüz bilinmemektedir” dedi.

“PROJENİN GERÇEKLEŞMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Yorulmaz açıklamasının devamında bölgenin deniz canlıları çeşitliliği ve verimliliği açısından son derece zengin olan Mandalya Körfez'inin tehdit altında bulunduğunu belirterek “Bunun yanı sıra Bargilya ve Kindye antik kentleriyle beraber tarihi, 3500 yıl geriye giden bu arkeolojik alanın korunması da son derece önemlidir.

Bir diğer nokta da yapılan/yapılacak baraj ve yapay göletlerle yeraltı ve yerüstü doğal su kaynakları zarar görecek olması, bölgede kullanılmakta olan tarımsal su kaynaklarının da azalacak olmasıdır. Burası korunacak alan ilan edilmiştir. Net Holding-Ağaoğlu ortaklığında yapılmak istenen devasa “turizm kenti” projesine ÇED olumlu kararına karşı açılmış iki davaya, 11 bilirkişi “ÇED olumlu kararı uygun değildir.” diye raporuna rağmen Milas Belediyesi, müdahil olduğunu belirttiği ilgili dava sonuçlanıncaya kadar, gereken iradeyi göstermesi ve projeye onay vermemesi gerekirdi. Milas Belediyesi ne yazık ki zafiyet göstermiş ve projeye onay vermiştir. Ülkesin her karış toprağına, suyuna, havasına ve tüm değerlerine sahip çıkmayı ilke edinmiş SOL PARTİ mensupları olarak faunası, florası ve arkeolojik öneminin yanı sıra, kültürel ve toplumsal bağlarını da yok etmeye yönelik bu projeye hayır diyoruz.

Bu bağlamda, bilinen adıyla “Net Holding-Ağaoğlu Projesi”nin de rant ve çıkarlar doğrultusunda zararlı bir proje olduğunu görüyor; bu projenin gerçekleşmemesi için yasal/anayasal tüm haklarımızı kullanarak karşı çıkacağımızı belirtiyoruz. Bu çerçevede; 1. 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, yeni bir koruma planı yapılıncaya kadar, tüm imar plan ve inşaat hazırlık çalışmaları derhal durdurulmalıdır. 2. İlgili ÇED raporu Çevre ve şehircilik bakanlığınca iptal edilmelidir. 3. Milas Belediye Meclisi, ilgili talihsiz kararını yeniden gözden geçirmeli, verilen yapı ruhsatını iptal etmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

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