Abone Ol

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8,88 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 4,5 gram esrar, ruhsatsız 4 tüfek, 20 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 5 aparat, çalıntı 2 motosiklet, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 900 TL ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon İlginizi Çekebilir İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet gözaltı istanbul Manisa motosiklet operasyon Soma uyuşturucu uyuşturucu operasyonu