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Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 2’ye yaralı sayısı 45’e yükseldi.

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Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Manisa -Turgutlu karayolu üzerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki servisin Hamit K. idaresindeki demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 45'e yükseldi. Kazada yaralanan işçilerin tedavilerine devam ediliyor. (İHA)

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