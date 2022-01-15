Mardin’de feci kaza: 2’si ağır 11 kişi yaralandı

Mardin'de, bir TIR ile iki servis minibüsünün karıştığı kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Yukarı Azıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Artuklu Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde işçileri taşındığı Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs de Abdürrahim Gümüş’ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, 9 işçi ve servis sürücüleri olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA