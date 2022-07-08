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Mardin’de Irak plakalı cip tarlaya uçtu: 4 yaralı

Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlanan Irak plakalı cipte bulunan 4 kişi yaralandı. 

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Mardin’de Irak plakalı cip tarlaya uçtu: 4 yaralı

Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, tarlaya yuvarlandı.

Kazada cipte bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla cipten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)

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