Market çalışanı kadının görüntülerini paylaşan Pakistanlı yakalandı
Gaziosmanpaşa'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.
Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa’daki markette görüntüleri çektiği belirlenen 18 yaşından küçük A.K.’yi tespit etti. A.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
A.K.’nin cep telefonundan paylaştığı görüntüler de çıktı. A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)