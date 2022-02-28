Markete gidiyorum dedi, 2 gündür ortada yok

Eskişehir'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor.

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dinilen bilgilere göre olay, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. 51 yaşındaki Göktuğ Certel, arkadaşlarıyla birlikte Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir eğlence mekânına gitti.

Certel, yanında olmadığını fark ettiği cüzdanını alıp geri geleceğini söyleyerek mekândan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar eğlence mekânına gelen Certel, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye devam etti. Sabaha karşı sigarasının bittiğini ve almak için markete gideceğini söyleyerek mekândan ayrılan Certel, arkadaşlarının yanına dönmedi.

Markete gitmek için mekândan ayrılırken ceketini, telefonunu ve araba anahtarını dahi yanına almadığı belirtilen Göktuğ Certel'den 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi. Vatandaşın yakınları ise Eskişehir Asayiş Büro Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. (İHA)

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