Haberler - Günün İçinden

Marmaray’da maske tartışması: 2 kadın zorla indirildi

Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma: 09:19 - 11 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.

Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.

Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.

Trenden inerken 2 kadının ‘hepinizden davacı olacağım’ dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti. (DHA)

Bir zam da Marmaray'a geldi İlginizi Çekebilir Bir zam da Marmaray'a geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
cep telefonu Ekonomi Haber istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Maske zam