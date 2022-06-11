Marmaris açıklarında lüks yat alev alev yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lüks motor yatta çıkan yangında yat küle döndü, yatta bulunanlar son anda kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Köyü körfezi açıklarında seyir halinde bulunan 17 metrelik bir yatta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına önce kaptan ve yat personeli müdahale etti. Ardından ihbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KGEM) ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın anında yatta bulunanlar küçük zodiak bot ile tahliye edildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili olarak sahil güvenlik ekipleri soruşturma başlattı. Yaklaşık 500 bin dolar civarında yat kullanılamaz hale geldi.