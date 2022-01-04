Marmaris’te araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

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Yangın bugün akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi Turunç karayolu yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Nurullah Karadaş’ın kullandığı 65 DA 883 plakalı hafif ticari araç seyir halinde iken kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Aracını durduran Karadaş, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştığında alevler bir anda büyüdü.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri yolu trafiği kapattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangını ormana sıçramadan söndürdü. Sürücünün yaralanmadan kurtulduğu yangın ile ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı. DHA