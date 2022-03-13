Marmaris’te çevreciler zaferi halayla kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ÇED Raporu gereksiz denilerek MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapımına başlanan Tekne Bağlama İskelesi projesi Muğla 3. İdare Mahkemesi’nce ÇED olmaksızın yapılamayacağı kararı verildi. Çevreciler kararı halay çekerek kutladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt mevkiindeki ÇED Raporu gereksiz denilerek MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapımına başlanan Tekne Bağlama İskelesi projesi Muğla 3. İdare Mahkemesi'nce koruma altına alınmış, doğal sit ve arkeolojik sit alanı olması nedeniyle ÇED olmaksızın yapılamayacağı kararı verildi.

Karacasöğüt yaşayanları, Marmaris Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Marmaris MUÇEP üyeleri kararı halaylarla kutladı.

ÇEVRECİLER ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Marmaris Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Marmaris MUÇEP üyeleri şu ortak açıklamayı yaptı:

“23 Ekim 2020 tarihinde Marmaris Belediyesince açılan ve yönetim kurulu üyelerimizin müdahil olduğu, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde görülmekte olan davada karar verildi. Mahkeme, Muğla Valiliği'nin Marmaris Karaca Mahallesi, Söğüt mevkiindeki MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Tekne Bağlama İskelesi projesine vermiş olduğu ‘ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal etti. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin, 2020/633 esas ve 2022/129 karar nolu ilamı doğa hakkı savunucularında büyük sevinç yarattı.”

ULUSLAR ARASI TÜM SÖZLEŞMELERE AYKIRI



Karacasöğüt Koyu Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan, Ramsar, Barcelona ve Bern gibi uluslararası antlaşmalarla koruma altına alındığının belirtildiği açıklamada, “Doğal SİT ve arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle ÇED olmaksızın herhangi bir projenin yapılması fikri dahi kabul edilemeyecek bir bölgedir.

Bu nedenle mahkemenin koruma yönündeki kararı Karacasöğüt yaşayanları, Marmaris Kent Konseyi yönetim kurulu, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ve Marmaris MUÇEP üyelerinin bir araya geldiği bir şölene dönüştü.

Yukarıda sıraladığımız koruma gerekliliklerine rağmen Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün, Mahkeme kararını 11 Mart tarihi itibarı ile temyize taşıması üzücü ve kaygı verici olduğunu da not düşmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

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