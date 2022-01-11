Marmaris’te cinsel teşhirci tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında kız öğrencilere cinsel organını gösteren ve mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınan 47 yaşındaki A.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö'ye cinsel organını gösteren 47 yaşındaki A.K. mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrollü serbest bırakılmıştı. Aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıkan A.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONLA KAYIT EDİLMİŞTİ

Olay, 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana gelmiş, Yürüyüşe çıkan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö. meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören bir erkeğin bankta oturarak kendini tatmin ettiğini fark etmişti.

Bir yandan cep telefonu kamerasıyla taciz şüphelisini kaydeden Göksu Ö., ‘Devam et, biraz daha devam etsene' diyerek tepki gösterirken telefonla kaydedildiğini fark eden kişi, hızlıca meydandan uzaklaşmıştı. Göksu Ö. ve Bahar Ö'nün şikayetleri üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye almış, suçu sabit görülerek gözaltına alınmıştı.

Aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıkan A.K. bugün çıkarıldığı ilk duruşmasında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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