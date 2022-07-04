Marmaris’te milyonluk sahte içki operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaklaşık bir milyon lire değerinde sahte bandrollü içki yakaladı. Bir kişi gözaltına alındı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin G.T isimli şahsın Marmaris’e kaçak içki getireceğini tespit etmesinin ardından geliştirilen çalışmalar sonrasında bir kamyonet içerisinde bin 800 adet piyasa değeri 1 milyon liralık ve sahte bandrollü içki yakaladı.

Bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan çevre il ve ilçelerden getirilen sahte içkilerin üretildiği ve getirildiği yerleri tespit etmek için geniş çaplı araştırmanın başlatıldığı da edinilen bilgi arasında.

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