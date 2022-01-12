Memleket Partisi il sekreterinin paylaşımı büyük tepki çekti, özür diledi

Memleket Partisi Balıkesir İl Sekreteri Yıldırım Gençmete'nin sosyal medyadan küfürlü paylaşımı tepki çekti. Paylaşımını silen Gençmete, "Maksadımı aştım" diyerek özür diledi.

Halil ATAŞ

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Memleket Partisi Balıkesir İl Sekreteri Yıldırım Gençmete, sosyal medyadan “O….uları ve çingeneleri severim. Biri namuslu numarası yapmaz. Diğeri milliyetçi ayağına yatmaz” diye paylaşım yaptı. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen Gençmete, ardından özür mesajı yayımladı.

“MAKSADIMI AŞTIM”

Gençmete, özür mesajında, “Gün içinde yaptığım bir paylaşım ile, Roman dostlarımı üzdüm. Kalp kırmanın elbette ki mazereti olamaz. Maksadımı aştım. Amacım, ‘Ben herkesten daha milliyetçiyim’ diye nutuk atan siyasilere atıfta bulunmakdı, olmadı. Mesajım, rahatsız etmek istediklerimi değilde, birlikte yol yürümekten onur duyduğum bir topluluğu inciltti. Özür dilerim. Genel Merkezimizin, oluru doğrultusunda, her türlü bedeli ödemeye hazırım. Siyasi kimliğim bir tarafa, insan olarak, “Ayrımcı” bir algı yarattığım için özür dilerim” ifadelerini kullandı.

“İSTİFASINI VERMESİ EN BÜYÜK TALEBİMİZ”

Yıldırım Gençmete’nin sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu belirten Manyas Roman Derneği Başkanı Levent Kandemir ise şunları söyledi;

“Memleketin her köşesinde namusuyla, şerefiyle, onuru ile yaşayıp, helalinden ekmeğini kazanan vatan millet sevdalısı roman kardeşlerimizin böylesine çirkin ve hadsizce bir ithamla adlandırılması kabul edilemez. Kalbinde bir nebze bile “ayrımcılık” barındıran kişilerin parti, STK, kurum ya da kuruluş farketmeksizin bu koltuklarda oturması kabul edilemez!

Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da vatan millet sevdalısı, devletine sadık ve sadakatimizden taviz vermeksizin bir ömür sürdüreceğiz.

Roman vatandaşlarımıza, kardeşlerime bu ithamı konduran Memleket Partisi İl Sekreteri Yıldırım Gençmete'nin istifasını vermesi ve içinde ki “ayrımcılık, kin ve nefretten” uzaklaşması en büyük talebimizdir.”