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Menfeze düşen otomobilde can pazarı: 1 ölü

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak menfeze düştü. Sürücü ile eşi yaralandı, aynı araçta bulunan anne hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 11:05 - 21 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kaza, saat 07.00 sıralarında E- 88 kara yolu Köçekkömü köyü yakınında meydana geldi. Sivas’tan, Ankara yönüne giden M.S. yönetimindeki 06 BTA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak menfeze düştü.

Hurdaya dönen otomobilde, sürücü M.S. ile eşi D.S. yaralandı. Dilek S.’nin annesi T.Ç. ise bilinci kapalı şekilde araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. T.Ç.’nin cansız bedeni de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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