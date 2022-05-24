Mersin’de 18 milyon sigara makaronu ele geçirildi

Mersin’de polisin yaptığı çalışmalarda bir TIR ve depoda yapılan aramada 18 milyon sigara makaronu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi ile ilgili işlemler sürüyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de alınan bir istihbarat üzerine çalışma başlatan polis ekipleri TIR aracı ve depoda yapılan aramada 18 milyon makaron ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, bir depoda yüklü miktarda makaron bulunduğu yönünde alınan bir istihbarat aldı. Ekipler gümrük kaçağı bandrolsüz makaron kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bir süre devam eden teknik-takip işlemlerinden sonra Cumhuriyet Savcılığı kararıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda E.Y.’nin kullandığı TIR’da ve R.Y. isimli şahsın deposunda arama yapan ekipler, toplam 18 milyon sigara makaroun ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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