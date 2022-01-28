Mersin’de 3.5 milyon liralık sahte dolar ve Türk Lirası ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde ’define’ bulduklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 milyon 665 bin lira değerinde sahte dolar ve Türk Lirası ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan S.D., Z.A.Ş., S.D. ve M.D. adlı şahıslar, yaklaşık 4 ay önce tanıştıkları ve kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırıldıklarını söylediler.

Emniyetteki ifadelerinde, MİT ve emniyet görevlisi olduklarını söyleyerek yanlarına gelen A.K. ve F.K. isimli şüphelilerin, define ile ilgili ortak bir çalışma yaptıklarını, bölgede kazı alanı olup olmadığını sorduklarını belirten mağdur şahıslar, bir süre sonra şüphelilerin Gülnar ilçesinde define bulduklarını ve bu defineyi KKTC'de satarak elde ettikleri 1 milyon 800 bin lira karşılığı ADB doları ve Türk Lirasını saklamaları için kendilerine verdiklerini anlattılar.

Şüphelilerin bu şekilde güven sağladıklarını belirten mağdur şahıslar, daha sonra kendilerine ait hesap bilgilerini ele geçiren zanlıların 800 bin lira paralarını çekerek dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldular.

Şikayet üzerine harekete geçen Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçtan ele edilen paraların aktarıldığı hesap sahibi M.K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda devam eden çalışmada dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.K.'de yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 bin 300 adet 100 dolar ve 2 bin 800 adet her biri 200 TL'lik banknotlar olmak üzere toplam 3 milyon 665 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklanırken, M.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen F.K.'nin ise arandığı bildirildi. İHA



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