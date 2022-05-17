Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu

Mersin'de polisin yaptığı operasyonda 5 ton 250 kg kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de polis ekipleri, bir kamyonda yaptıkları aramada 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt satışına yönelik çalışma başlattı. İlçede satış amaçlı kaçak akaryakıt getiren ve daha önce de kaçak akaryakıt getirmekten işlem yapılan M.A. isimli şahsın kullandığı kamyonu takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıta el konulurken, gözaltına alınan M.A., yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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