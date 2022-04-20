Mersin’de kaçakçılık operasyonunda 25 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yapılan kaçakçılık operasyonunda 25 kişi yakalandı. Ele geçirilen çok sayıda kaçak malzeme ve akaryakıta el konuldu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de polisin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Durdurularak aranan bir tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada zula tabir edilen özel bölmelerde kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce kaçakçılarla ilgili çalışma başlattı. Bir süre devam eden teknik takip çalışmalarının sonuçlanmasından sonra Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ZULADAN SİGARA ÇIKTI

Düzenlenen operasyon kapsamında bir tırda detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tırın çeşitli bölmelerine verdiği tepki üzerine yapılan aramada özel olarak hazırlanmış zula tabir edilen gizli bölmelerde kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 52 bin 125 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 12 kilo gümrük kaçağı çay, 10 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 10 adet gümrük kaçağı tır lastiği, 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje tespit edilerek el konuldu.

Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı ile ilgili işlemler devam ediyor.

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