Mersin’de ormanda kaybolan yaşlı adam 30 saat sonra sağ bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Fazıl Çukurlu, 30 saat sonra evine 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Ormanda gezerken kaybolan yaşlı adamın susuzluk nedeniyle bitkin düşerek büyük korku yaşadığı belirlendi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Fazıl Çukurlu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 30 saat sonra sağ olarak bulundu. Büyük korku ve panik yaşadığı gözlenen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 79 yaşındaki Fazıl Çukurlu, evinin bulunduğu Çamlıbel Mahallesi’nde 12 Temmuz günü sabah saatlerinde yaptığı kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktığını belirtikten sonra kayıplara karıştı. Aile fertlerinin çevrede yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca jandarmaya başvuruldu. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar aradan geçen 30 saat sonra sonuç verdi. Bölgeyi çembere alan ekipler Fazıl Çukurlu'nun önce bastonunu buldu. Yapılan arama çalışmalarından sonra yaşlı adam evine 5 kilometre yakınında sağ olarak bulundu.

BİTKİN DÜŞMÜŞTÜ

Bastonunun bulunduğu kesimde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaşlı adamı kısa süre sonra buldu. Ormanlık alanda gezerken yolunu kaybettiği belirlenen Fazıl Çukurlu'nun büyük korku ve panik yaşayarak susuzluk nedeniyle de son derece bitkin duruma düştüğü belirlendi. Çukurlu, bölgeye ulaşan ambulansta bir süre sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Çukurlu, kendisini kurtaran ekiplere de teşekkür etti.