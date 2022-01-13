Mersin’de sahte Euro operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada sahte 23 bin Euro ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir iş yerinde yaptıkları aramada 23 bin sahte Euro ele geçirdi. Sahte para ile ilgili yakalanan bir kişi ile ilgili işlemler sürüyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şahin Mahallesinde bir iş yerinde sahte para kullanıldığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 46 adet 500’lük banknotlar şeklinde 23 bin sahte Euro ele geçirdi. Sahte parayı inceleyen polislerin yaptığı inceleme ele geçirilen sahte Euro’nun gerçeği aratmayacak kadar benzerlikte bulunmasının şaşkınlığını yaşadılar. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor. DHA

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