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Mersin’de ‘siber dolandırıcılık’ operasyonu: 8 gözaltı 

Mersin'de, yasa dışı bahis, yatırım danışmanlığı yalanı ve 'elektronik eşya satışı' adı altında sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 8 kişi, gözaltına alındı.

Yayınlanma: 15:27 - 29 Mart 2022 Güncellenme:
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 6 ay süren çalışmayla Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde; yasa dışı bahis, yatırım danışmanlığı yalanı ve ‘elektronik eşya satışı’ adı altında sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 8 kişiyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Adreslerde arama yapan jandarma, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 8 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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