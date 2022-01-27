Mersin’de silah operasyonu: 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin’de polisin düzenlediği operasyonda 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı. Mersin polisinin son 6 ayda yaptığı operasyonlarda ise 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları yoğun bir tempoda sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bir araç içerisinde silah bulunduğuna yönelik bilgi alındı. Plakası belirlenen ve durdurularak aranan araçta dedektör köpeğin de tepki verdiği ve zula tabir edillen bölümde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilildi. Silah ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.S. ile G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

SABAH SAATLERİNDE YAKALANDI

Bu arada sabah saatlerinde de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus Timleri, eş zamanlı uygulama yaptı. İsmet İnönü Bulvarı Muğdat Camisi karşısında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli çok sayıda araç ve kişi aranırken, bir şahısta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, silaha da el konuldu.

6 AYDA 449 TABANCA VE 247 RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent içinde yaptıkları uygulamalar ve operasyonlarla 499 adet ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek ele geçirildi. Operasyon ve uygulamaların aralıksız devam edeceği ifade edildi. Ele geçirilen silahlar ve bıçaklar ise Asayiş Şube Müdürlüğü koridorlarında sergilendi.

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