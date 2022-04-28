Mersin’de tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri saptanan tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde çok sayıda suç unsuru doküman ve para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke'de tefecilik yapıldığına yönelik edinilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce bir süre devam eden teknik takip çalışmalarının tamamlanmasından sonra sabah saatlerinde belirlenen adreslere şafak operasyonu yapıldı.

Düzenlenen operasyon kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen S.K., Y.Y, S.G ve Y.E. yakalandı. Zanlıların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 180 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş 1.608.000 TL'lik senet, 870.000 TL'lik farklı kişiler adına yapılan sözleşme ve protokoller, 205.000 TL'lik faizle para alan kişilere ait banka dekontları, 12 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 4 adet alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda, 8.300 TL para ele geçirildi. Yakalanan zanlılarla ilgili işlemler devam ediyor.

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