Mesai arkadaşını öldüren yabancı uyruklu şahıs kayıplara karıştı

İstanbul Zeytinburnu'nda aynı iş yerinde çalıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu kişi kayıplara karıştı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, 6 Mayıs günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu 2 ev arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar, iş yerinin önünde bir süre konuştuktan sonra sakinleşti. Birbirlerine sarılarak barışan ikili, işyeri ile aynı sokakta bulunan evlerine gitti.

EVDE BIÇAKLADI

İkili arasında evde bir süre sonra tartışma yeniden alevlendi. Katil zanlısı, eline aldığı bıçakla ev arkadaşını yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, kanlar içinde kalırken katil zanlısı olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralıyı iş yerinin önüne taşıyan diğer ev arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapılarak ambulansla bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden yaralı genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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