Meteoroloji’den 4 il için don uyarısı

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te 12- 14 Nisan tarihlerinde beklenen zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te 12- 13- 14 Nisan 2022 günleri sabah ilk saatlerde 500 metre ve üzeri rakımlı alanlarında sıcaklıkların sıfır derece ve altına inebileceği, bu sebeple hafif olmak üzere zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceği tahmin edilmektedir.

İlkbahar geç donlarının çiçeklenme gözlemlenen meyve ağaçları ile sebze fidelerinde zarara neden olabileceğinden, tarımla uğraşan çiftçilerimizin ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları, zirai don ile ilgili yapılması muhtemel uyarılarımızı takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.(DHA)

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