Meteoroloji’den ‘çığ’ uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Kars-Iğdır-Ağrı illeri için çığ uyarısından bulundu.

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Meteorolojiden yapılan uyarıda; “Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde ve dik yamaçlarda önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi devam etmektedir. 17 Nisan 2022 Pazar gününden itibaren bölgede sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve kar erimelerinin hızlanacağı tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada, “Yetkililerin ve vatandaşların ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kar erimesi kaynaklı akarsu su seviyelerinin yükselmesi ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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