Metro saldırganı mağduru: Biri ‘bıçak var’ diyordu

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istenen Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada dinlenen mağdur, olayın sanığın kendisine maskesini kapatmasını söylemesiyle başladığını söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı kadın ve annesine bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 5 suçtan toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya mağdur Azize Nur K. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da katıldı.

BİR YOLCU ‘BIÇAK VAR' DİYE BAĞIRMIŞ

Duruşmada dinlenen mağdur Azize Nur K., “Maskem rahatsızlığım sebebiyle burnumun altındaydı. Sanık bana ‘maskeni kapat' dedi. Sanık benim karşımda oturuyordu. Bu sırada Senanur hanım sanığa ‘hanımefendiye böyle bağıramazsınız' dedi. Sanık ‘sen karışma' diyerek küfürler etmeye başladı. Ağza alınmayacak sözlerdi.

Duruşmada şu an söyleyemiyorum. Bir ara Senanur'un yakasına yapıştığını, boğazını sıktığını gördüm. Senanur da kendisini müdafaa etti. Ortalık karıştı, herkes ayaklandı. Biri ‘bıçak var' diye bağırıyordu. Güvenliklere de sesleniyorlardı. Sanık bu esnada bıçak çıkarmıştı. Bu hengamede Senanur'un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Sanık elindeki bıçağı sağa sola savurarak ‘keserim' tarzında sözler söyleye söyleye metrodan indi” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sanığın elinde bıçakla tehditler savurduğunu anlatan Azize Nur K., “Sanığın bıçakla Senanur hanımı öldürmekle tehdit ettiğini, suratını keseceğini söylediğini, aynı zamanda olaya müdahale etmeye çalışan erkek yolculara ‘şimdi mi karışıyorsunuz, hadi inin' şeklinde sözler söyledi. Bu sözleri söylediğinde sanığın elinde bıçak vardı. Metro kalabalıktı” diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.

‘KADIN OLDUĞU İÇİN EL KALDIRMADIM' DEDİ

Sanık Emrah Yılmaz ise söz alarak, “Senanur Damgacı metro içerisinde bana bağırarak, beni rencide etmiştir. Buna istinaden ben ayağa kalkıp kendisiyle tartıştım. Ancak fiziksel bir müdahalede bulunmadım. Kadın olduğu için el kaldırmadım. Metro içerisindeki kamera kayıtlarının teminini talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Müşteki avukatının olay anına ilişin video kaydını tekrar mahkemeye sunması üzerine, bir vatandaş tarafından olay anına ilişkin çekilen video duruşma salonunda izlendi.

DURUŞMADA OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Mahkeme hakimi görüntülerin metro içine ait olduğunu, yolculardan biri tarafından kayda alındığını, sanığın elinde bıçak bulunduğunu ve metronun içerisinde çok sayıda yolcu bulunduğunu tutanağa geçirdi.

Mahkeme hakimi, sanığın elindeki bıçağı sağa sola savurup, müşteki Senanur Damgacı'ya hitaben ‘gelsene lan, gel oğlum, sinkaf ederim seni' ve devamında ağza alınmayacak hakaretler ederek kapıdan indiğini, elindeki bıçakla tekrar diğer kapıdan binerek müşteki Senanur Damgacı'ya benzer mahiyette tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiğini, bu kayıtların bilirkişi tarafından çözülmesinin daha sağlıklı olacağının anlaşıldığını belirtti.

‘TEKRAR SUÇ İŞLEME İHTİMALİ BULUNMAKTADIR'

Müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise söz alarak, “Görüntülerden de anlaşılacağı üzere sanığın suç işleme kastı yoğun derecededir. Sanığın cezai ehliyetini etkileyecek bir rapor dosyada bulunmamaktadır. Sanık pişmanlık sergilememiştir. Geçen celse savunmasında güvenlik görevlilerine suçu atmıştır. Tahliye olması halinde sabıka kaydı ve pişmanlık sergilememesi sebebiyle tekrar suç işleme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda da suçu yine mahkemeye atacaktır” şeklinde konuştu.

Sanık avukatı da delillerin toplandığını, sanığın kaçma şüphesi olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Müşteki avukatı tarafından mahkemeye sunulan görüntülerin ayrıntılı olarak çözümü için bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, İBB Metro İşletmeleri Şefliği'nden olay anına ilişkin metro içerisini ve istasyonu gösteren kamera kayıtlarının mahkemeye gönderilmesini istedi. Öte yandan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik eylemlerinden dolayı “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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