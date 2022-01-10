Metrodaki bıçaklı saldırıda sıcak gelişme! Güvenlik görevlilerine soruşturma

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit eden Emrah Y. tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili metrodaki güvenlik görevlileri hakkında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Savcılık, güvenlik görevlilerinin ve sorumluluklarının tespitine ilişkin emniyete müzekkere yazdı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde, Emrah Y. isimli kişi tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaretler savurmuştu.

Gözaltına alınan Emrah Y., ‘silahla tehdit', ‘basit yaralamaya teşebbüs', ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanmıştı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN GÜVENLİKÇİLERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Olayın ardından metroda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı da güvenlik görevlilerinin müdahale etmediğini belirterek, güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından, olayın araştırılması, olay yerindeki güvenlik görevlilerinin ve sorumluluklarının tespitine ilişkin emniyete bir müzekkere yazıldı.

METRO SALDIRGANI DA POLİS MEMURUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Öte yandan, Emrah Y.'nin adliyede bir kadın polis memuru tarafından darp edildiği ve kafasının duvara vurulduğu iddiasıyla polis memurundan şikayetçi olduğu soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu Emrah Y.'ye yönelik kasten yaralama eyleminin gerçekleşmediğinin belirtildiği öğrenildi.

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