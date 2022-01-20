Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savuran Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Tutuklu şüpheli 18 Şubatta hakim karşısına çıkacak.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianame, değerlendirilmek için gönderildiği Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma 18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

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