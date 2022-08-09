Mihriban Aliyev, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede galoş giymek istemeyen Mihriban Aliyev, ayakkabısını çıkarmayı tercih etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için Konya’ya geldi.
Mihriban Aliyev, açılış töreni öncesi Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.
Görevlilerin müzeye girerken galoş giyme teklifini geri çeviren Mihriban Aliyev, ayakkabısını çıkarıp içeri girdi.
Aliyev, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar’dan müze hakkında bilgi aldı. (DHA)