Milas Ören’de Akdeniz’in en büyük çekek yeri hizmete girecek

Muğla’nın Milas ilçesinde yapımı devam eden Akdeniz’in en büyük çekek yerinin bir yıl içerisinde hizmete gireceği belirtildi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde incelemelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Muğla Valisi Orhan Tavlı, ve Ören Yat İmalat Bakım Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Macit Gündoğdu ile birlikte Gökova'daki Ören Mahallesi'ndeki çekek yerinde incelemelerde bulundu.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Akdeniz'in tümünde ve Ege'de dolaşan mega yatlar dahil olmak üzere yüzlerce tekneye hizmet verecek olan Milas Ören Yat İmalat ve Çekek Yeri'nde son hızla devam eden ve yüzde 70'i tamamlanan çalışmaları inceleyen Binali Yıldırım, denizcilik sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

4 BİN KİŞİYE İŞ İSTİHDAMI SAĞLAYACAK

Kooperatif başkanı Macit Gündoğdu ise 283 bin 71 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesisin hizmete açıldığında 31 tersanede yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını, yaklaşık bin 200 teknenin kışlama yapabileceğini bu teknelerin bakım onarım işlemlerinin de yapılabileceğini ve yılda 60 yat üretim kapasitesinin olacağını belirterek “tesis tamamlanınca tüm Akdeniz'deki en büyük çekek yeri olacak. sektörde diğer rakip ülkelerin önüne geçmiş olacağız” dedi.

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